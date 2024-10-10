Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda İ.M, henüz bilinmeyen nedenle M.K'ye silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.K, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, İ.M'nin, kaldırımda yürüyen M.K'ye arkadan yaklaşıp ateş etmesi ve olay kaçması yer alıyor.
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