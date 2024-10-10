Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Görüntülerde, İ.M'nin, kaldırımda yürüyen M.K'ye arkadan yaklaşıp ateş etmesi ve olay kaçması yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İ.M, henüz bilinmeyen nedenle M.K'ye silahla ateş açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.