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        Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:19
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        Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda İ.M, henüz bilinmeyen nedenle M.K'ye silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.K, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, İ.M'nin, kaldırımda yürüyen M.K'ye arkadan yaklaşıp ateş etmesi ve olay kaçması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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