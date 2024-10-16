Sakarya'da hayata geçirilecek raylı sistem projesinin ihale süreci tamamlandı

Sakarya'da Serdivan Esentepe Kampüsü ile Sakarya Atatürk Stadyumu arasında çalışacak raylı sistem projesinin ihale süreci tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirildi ve değerlendirme aşamasına geçildi.

Proje faaliyete geçtiğinde Serdivan Esentepe Yerleşkesi ve Sakarya Atatürk Stadı (Güneşler) arasındaki 12 kilometrelik alanda yolcu taşınacak.

Ayrıca, 15 istasyonu bulunacak raylı sistem şehrin en yoğun bölgesi olan üniversite, Mavi Durak, Çark Caddesi, Millet Bahçesi, Ofis, Gar Meydanı, Yeni Cami, 15 Temmuz Bulvarı güzergahlarında da hizmet verecek.

Proje çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapacağı son değerlendirme sonrasında başlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın merakla beklediği raylı sistem projesi için ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, raylı sistem hattıyla ilgili önemli bir aşamayı daha geçmiş olduklarını bildirdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Sakarya'nın özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bu konuda imkanları geniş, ulaşımı kolay bir kent olması için gayret gösterdiklerini aktaran Alemdar, "Genel Başkan Yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ile raylı sistemle ilgili süreçleri anbean takip ettik." ifadesini kullandı.