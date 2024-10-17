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        Sakarya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:04
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        Sakarya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 54 ACN 522 plakalı otomobil ile 54 S 0399 plakalı servis minibüsü, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlanan noktada çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Metin ve Melek D. ile Gökhan ve Oğuz Kağan S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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