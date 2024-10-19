Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı.

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutulan balıklar özel düzenekle ölçümleri yapılarak masa hakemlerine gönderilmesinin ardından tekrar göle salınıyor. Bu uygulamayla sıfır balık ölümüyle sürdürülebilir balıkçılık hedefleniyor.

Çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara ödül verilecek. - Hakan Kılıç: "Amacımız sürdürülebilir balıkçılık" Dernek Başkanı Hakan Kılıç, AA muhabirine, şampiyonaya 100 takımdan 200 sporcunun 100 tekneyle katıldığını belirterek, etkinliğin amacının sürdürülebilir balıkçılık olduğunu söyledi. Yarışmada balık ölümüne müsaade etmediklerini vurgulayan Kılıç, "Yakala ve sal' balıkçığı yapıyoruz. Özel bir uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde tutulan balıklar hızlıca tekrar göle salınıyor. Uygulama üzerinden masa hakemlerine gönderiyoruz. Masa hakemlerinin onaylamasıyla balıkçılar balığı tekrar salıyor. Bu işlem çok kısa sürede gerçekleşiyor." diye konuştu.

Kılıç, doğayı ve çevreyi koruma etkinlikleri de düzenlediklerini, gittikleri av bölgelerinde çevre temizliği de yaptıklarını anlattı. Hakan Kılıç, etkinlik kapsamında ayrıca yarışmalar, konser, çocuklara özel programlar, oyun grupları, fotoğraf yarışması gerçekleştireceklerini, katılımcılara çeşitli ikramlar sunacaklarını aktaran Kılıç, aileleri etkinliklere dahil ederek keyifli vakit geçirmek istediklerini kaydetti. Kılıç, 5 saat süren ilk periyotta tutulan 187 balıktan en büyüğünün 76 santimetre uzunluğunda olduğunu aktararak, "187 balıktan hiçbiri ölmedi. Tamamı canlı şekilde suya geri salındı. Bu çok güzel bir başarı." dedi.