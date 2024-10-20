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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 21:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:05
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Emre Kargın, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Dura

        Sakaryaspor: İsmail Çipe, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 82 Volkan Egri), Fernando (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Aabid, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 72 Emre Demir), Saint-Louis (Dk. 46 Mamadou), Simon (Dk. 81 Totre)

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas (Dk. 88 Abdullah Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Ethemi, Coly, Kerem Şen (Dk. 77 Jackson), Diarra (Dk. 77 Sambissa), Özcan Şahan (Dk. 63 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Loshaj (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Ali Yaşar

        Goller: Dk. 37 Murat Cem Akpınar, Dk. 61 Fernando, Dk. 90+3 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 42 Ethemi (Uğur Okulları İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Loshaj, Dk. 72 Ethemi, Dk. 74 Diarra, Dk. 90+3 Coly (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 63 Cebrail Karayel, Dk. 66 Simon, Dk. 88 Bülent Uzun, Dk. 89 İsmail Çipe (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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