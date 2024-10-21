GÜNCELLEME - Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 3 saattir söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek veriyor.

Kauçuk fabrikası olduğu için ateşin hızla diğer iş yerlerini sardığını aktaran Alemdar, "Allah'tan bir an önce yayılmasının önlenmiş olması bizi rahatlatıyor. Devam ediyoruz şu anda, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bunların sıçraması şu anda durduruldu. İnşallah burada söndürmeye çalışıyoruz." dedi.

Alemdar, şu anda 28 araç ve 60 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş yeri sahiplerimiz burada. Hemen soğutma çalışmaları başladıktan sonra da yangın nerede çıktı, nasıl meydana geldi, bir çalışma olacak. Burada daha çok petrol mamulleri olduğu için içeriden bir kıvılcım mıdır, elektrik kaçağı mıdır, içeriden bir yangın mıdır, bununla ilgili arkadaşlarımız incelemeyi yapacaklar. Bu bölge zaten sanayi bölgesi. Sanayide iş yerlerimiz birbirine bitişik olduğu için birinde başlayan yangın, hemen diğerine sıçrama imkanına sahip."