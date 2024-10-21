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        Sakaryaspor'un galibiyet hasreti son buldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:09
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        Sakaryaspor'un galibiyet hasreti son buldu
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

        Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

        Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden yeşil-siyahlı takım, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilerek üst üste 3 mağlubiyet yaşadı.

        Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını evinde oynayamayan Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.

        Bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran yeşil-siyahlı takım, ligdeki 2. galibiyetini de elde etti.

        Sakarya temsilcisi; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 9. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip ağları 11 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 14 gol gördü.

        Sakaryaspor, ligin 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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