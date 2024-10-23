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        Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:29
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        Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Sakarya'daki etkinlik kapsamında, Adapazarı PTT Şubesi'nde 184'üncü sırayı alan İlker Emanet'e, Sakarya PTT Başmüdürü Avni Oruçlu tarafından pul koleksiyonu hediye edildi.

        Oruçlu, PTT olarak 184 yıldır başarıyla sürdürdükleri faaliyetlerin her geçen gün artarak devam edeceğini belirterek, emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

        Etkinlikte Sakarya PTT Başmüdür Yardımcısı Mustafa Çelik, Pazarlama ve Satış Müdürü Vesile Berber, İşletme Hizmetleri Müdürü Çiğdem Şirin ve personel yer aldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de kutlama etkinliği çerçevesinde, İzmit PTT Şubesi'nde 184'üncü müşteriye koleksiyonluk pulların olduğu albüm hediye edildi.

        Kocaeli PTT Başmüdürü Necati Yoldaş, 184'üncü müşteri olan Havva Nihal Ökte'ye (74) pulların olduğu albümü ve çeşitli hediyeler verdi.

        Yoldaş, gazetecilere, posta teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184'üncü müşterileri için pul albümü hazırladıklarını söyledi.

        Pulların, ülkelerin kültürel sembollerinden olduğunu belirten Yoldaş, Havva Nihal Ökte'nin bu pulları anı olarak saklayacağını kaydetti.

        Ökte de fatura ödemek için şubeye geldiğini, böyle bir sürprizle karşılaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        Geçmişte eşinin de pul koleksiyonculuğu yaptığını aktaran Ökte, "Hatıra olarak sakladığımız özel pullarımız vardı. Bunlar da ilave olacak." dedi.

        - Bolu

        Bolu'da PTT'nin hizmetlerinden yararlanan 184'üncü müşteriye, Bolu PTT Başmüdürü Hanifi Çobanoğlu tarafından pul koleksiyonu ve çeşitli hediyeler verildi.

        Günün 184'üncü müşterisi olarak hediye alan Melike Koyunoğlu Çelik, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Güne güzel başladığını anlatan Çelik, "HGS işlemi için buraya gelmiştim. PTT'yi birçok işlem için kullanıyorum, hizmetlerinden çok memnunum. Personel güler yüzlü. Hızlı işlem yapabildiğim için tercih ediyorum." diye konuştu.

        Çelik, daha sonra Bolu PTT çalışanlarıyla binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Karabük

        Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 184. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        PTT'nin köklü bir kurum olduğunu belirten Karagöz, "23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başlayan ve ülkemizin köklü kurumlarından biri olan PTT 184'üncü yaşını kutluyor." dedi.

        Karagöz, 184'üncü müşteri olan Emre Altunkaya'ya pul albümü armağan etti.

        - Düzce

        Düzce PTT Şubesine gelen 184'üncü müşteriye koleksiyonluk pulların olduğu albüm hediye edildi.

        Fatura yatırmak için PTT’ye gelerek 184 sıra numarasını alan esnaf Ferhat Yılmaz'a albümü Düzce PTT Başmüdürü Serkan Özçelik verdi.

        Özçelik, PTT'nin Türkiye’nin en ücra köşesine kadar hizmet götüren köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın da rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Kargo, bankacılık hizmetleri, PTT Bank hizmetleri, geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Duygularını paylaşan Ferhat Yılmaz ise PTT çalışanlarının ailesi gibi olduğunu, kuruma her girdiğinde ev sıcaklığı hissettiğini söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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