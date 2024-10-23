Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Sakarya'daki etkinlik kapsamında, Adapazarı PTT Şubesi'nde 184'üncü sırayı alan İlker Emanet'e, Sakarya PTT Başmüdürü Avni Oruçlu tarafından pul koleksiyonu hediye edildi.

Oruçlu, PTT olarak 184 yıldır başarıyla sürdürdükleri faaliyetlerin her geçen gün artarak devam edeceğini belirterek, emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

Etkinlikte Sakarya PTT Başmüdür Yardımcısı Mustafa Çelik, Pazarlama ve Satış Müdürü Vesile Berber, İşletme Hizmetleri Müdürü Çiğdem Şirin ve personel yer aldı.

Pulların, ülkelerin kültürel sembollerinden olduğunu belirten Yoldaş, Havva Nihal Ökte'nin bu pulları anı olarak saklayacağını kaydetti.

Yoldaş, gazetecilere, posta teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184'üncü müşterileri için pul albümü hazırladıklarını söyledi.

Kocaeli PTT Başmüdürü Necati Yoldaş, 184'üncü müşteri olan Havva Nihal Ökte'ye (74) pulların olduğu albümü ve çeşitli hediyeler verdi.

Ökte de fatura ödemek için şubeye geldiğini, böyle bir sürprizle karşılaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Geçmişte eşinin de pul koleksiyonculuğu yaptığını aktaran Ökte, "Hatıra olarak sakladığımız özel pullarımız vardı. Bunlar da ilave olacak." dedi.

- Bolu

Bolu'da PTT'nin hizmetlerinden yararlanan 184'üncü müşteriye, Bolu PTT Başmüdürü Hanifi Çobanoğlu tarafından pul koleksiyonu ve çeşitli hediyeler verildi.

Günün 184'üncü müşterisi olarak hediye alan Melike Koyunoğlu Çelik, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyledi.