SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yeniden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekili oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeniden Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yönetim kurulu üyeliğine ve başkanvekilliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MYK'nin Ankara'daki hizmet binasında gerçekleştirilen 19. Olağan Genel Kurulu'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de katıldı.

MYK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kurumun faaliyet raporu, çalışma programı ve personel planlaması, 2023 mali yılı kesin hesabı ve 2025 mali yılı bütçe ve aidat teklifini içeren sunum gerçekleştirdi.

Sunulan rapor, bütçe teklifi ve programlar, genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra yapılan seçimde SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Temsilcisi olarak yeniden yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili oldu.

Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe koymak, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemini kurup işletmek ve piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturmak gibi görevleri bulunan MYK, bugüne kadar uluslararası akreditasyonu olan 276 kuruluşu sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirdi.