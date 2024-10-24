Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılmasına ilişkin 2 sanığa dava açıldı

        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin 1'i tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılmasına ilişkin 2 sanığa dava açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin 1'i tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıkacak.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede Gökhan İn müşteki, eski yöneticiler tutuklu H.C.Ş. ve S.İ. şüpheli olarak yer aldı.

        Gökhan İn'in, aynı kulübün yönetiminde olan H.C.Ş. tarafından darbedilerek para ödemekle tehdit edilmesine dair video kaydının sosyal medya yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, H.C.Ş'nin, söz konusu videoyu kendilerini mağdur göstermek amacıyla birlikte çektiklerini, kurgudan ibaret olduğunu ve yağma kastıyla hakaret etmediğini savunduğu aktarıldı.

        İddianamede, "Meçhul failin, müştekiye yönelik tehditlerini ve 150 bin lirayı ceza olarak ödemesi gerektiğini ilettiği, her ne kadar kurgu video çekilmesinden bahsetse de esasında videonun meçhul faile müştekinin tehdit edildiğini göstermek ve delillendirmek için çekildiği, tehdit altındaki müştekinin şüpheli H.C.Ş'nin talep ettiği şekilde video çekilmesine izin vermek zorunda kaldığı anlaşılmıştır. Müştekinin uzun süredir kendisine yönelebilecek saldırının tehdidi ve huzursuzluğunun etkisi altında olduğu ve şüpheli H.C.Ş'nin de olabilecek saldırı ve tehdidin bir parçası olduğu, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde şüpheli H.C.Ş'nin, meçhul fail veya faillerle iştirak iradesiyle hakaret ettiğinin ve Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle müşterek fail sıfatıyla işlenen suçlara katıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Şüpheli S.İ'nin eyleminin tarafların isteği üzerine video çekmekten ibaret olduğunu savunduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Müştekiye, videonun meçhul fail tarafından başkasına gönderilmeyeceği konusunda beyanlarda bulunması, meçhul failin kim olduğunu ve neden tehditte bulunduğunu bilmesi ve olay günü müştekiyi tehdit edecek olan şüpheli H.C.Ş'nin yanına bu durumu bilerek gitmesi ve birlikte video çekmeleri birlikte değerlendirildiğinde S.İ'nin H.C.Ş. ve meçhul faille aynı suçu işleme iradesiyle hakaret ettiği, olay günü H.C.Ş. ile aynı suçu işlemek için orada bulunduğu, tüm olaylar ve eylemleri üzerinde bilgisi bulunduğu gibi söz ve davranışlarıyla H.C.Ş. tarafından işlenen suçun üzerinde fiili hakimiyet kurduğu, S.İ'nin işlenen suçlara Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle müşterek fail sıfatıyla katıldığı anlaşılmıştır."

        İddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

        - Olay

        Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

        Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

        İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçunda tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

        Gökhan İn, Sakarya Adliyesine giderek kendisine tokat atan ve olayı videoya çeken 2 kişi hakkında şikayette bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!

        Benzer Haberler

        "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" Sakarya'da başladı
        "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" Sakarya'da başladı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yeniden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekili oldu
        SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yeniden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekili oldu
        Sakarya Üniversitesinde "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" düzenl...
        Sakarya Üniversitesinde "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" düzenl...
        BBP İstanbul İl Başkanı İlgar'dan Erenler Belediyesine ziyaret
        BBP İstanbul İl Başkanı İlgar'dan Erenler Belediyesine ziyaret
        Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı
        Sakarya ve çevre illerde PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı