Sakarya'da üzerine asansör düşen 2 işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047. Sokak'ta yüklenici firmanın yaptığı aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan Mahsun Ş. (30) ve Metin B'nin (64) üzerine asansör düştü.

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