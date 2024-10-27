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        AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığına yeniden Haldızoğlu getirildi

        AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, 6. olağan kongrede yeniden göreve seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:13
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        AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığına yeniden Haldızoğlu getirildi
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        AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, 6. olağan kongrede yeniden göreve seçildi.

        Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ilçenin Sakarya'nın göz bebeği konumuna geldiğini söyledi.

        Tüm belediye başkanlarının geçmişten bugüne güzel hizmetler sunarak Serdivan'ı hak ettiği noktaya getirdiğini anlatan Yavuz, "Bölge Adliye Mahkemesi, Diş Hastanesi, üniversitemiz başta olmak üzere önemli çalışmalar yapıldı. Ülkemizde de hizmet ve yatırımlar hızla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şartlar ne olursa olsun, azimle, gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Kongrede AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanı Haldızoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve İl Seçim Koordinatörü Mehmet Ali Okur da birer konuşma yaptı.

        Haldızoğlu, tek aday olarak katıldığı kongrede oyların tamamını alarak yeniden Serdivan İlçe Başkanlığına seçildi.

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