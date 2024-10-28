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        Sakarya protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Sakarya'da bazı protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:47
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        Sakarya protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
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        Sakarya'da bazı protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, mesajında, ülkenin tam bağımsızlığını sürdürmesi için bilginin yanı sıra beceriyle donatılmış öğrencileri mezun etmeye devam ettiklerini belirtti.

        Aziz ecdadın canlarını ortaya koymasıyla kurulan Cumhuriyet'e sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Sarıbıyık, "Yetiştirdiğimiz gençler, bu emaneti şanlı tarihimiz ve geçmişten süzülerek gelen eşsiz geleneğimize dayanarak çok daha ileri noktalara taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, bugün Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu toprakları kendilerine vatan yapan, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamalarını sağlayan tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

        Şehitlerin emanet ettiği bu vatanı daha ileri taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Serdivan Belediyesi olarak Cumhuriyet'in ilkelerinden ödün vermeden, geleceğe güvenle bakıyoruz. Gençlerimize daha iyi gelecek sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Cumhuriyet'in kendilerine sadece yönetim biçimi değil, bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük değerleriyle aydınlatılmış bir gelecek bahşettiğini bildirdi.

        Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki inancı ve idealleri, tıpkı o günlerde olduğu gibi kalplerde taşıdıklarını, ilkelerine sahip çıkma konusunda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Ata, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği bu büyük mirası, daha güçlü, daha demokratik ve daha refah dolu yarınlara taşıma sorumluluğu hepimizin omuzlarında." ifadesini kullandı.

        - "Her zamankinden daha fazla kenetlenmeliyiz"

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhuriyet'in ilanının şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

        Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını belirten Tever, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, bu özel günün yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir ruh olduğunu hepimizin hatırlaması gerekiyor. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk milletini yıkmak için planlar yapanlar olduğu gerçeğini unutmadan her zamankinden daha fazla kenetlenmeliyiz. Sinsi planlarla, darbe girişimleriyle, terör eylemleriyle üzerimize gelenlere en güzel cevabı Milli Mücadele döneminde olduğu gibi el ele bir araya gelerek vereceğiz."

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kendilerine emanet edilen bu değerli mirasın, Cumhuriyet'in her bir ferdine daha özgür, daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini atma sorumluluğunu yüklediğini belirtti.

        Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma savaşı, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin simgesi olduğunu anlatan Altuğ, "Bugün de bizlere düşen görevlerin en başında atalarımızın büyük mücadelelerle bıraktığı Cumhuriyet'i korumak, üretime, bilime, değerlerimize, eğitime daha da önem vererek milletimizin refahını arttırmak ve ülkemizi dünya içerisinde hak ettiği yere taşımaktır." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, HAK-İŞ Konfederasyonu Sakarya İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba da mesaj yayımladı.

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