Çam Dağı'na hazan mevsiminin renkleri hakim oldu

Fotoğraf tutkunlarından da ilgi gören renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, havadan da görüntülendi.

Kentin 900 rakımlı dağındaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

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