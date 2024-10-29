Sakarya'da arbedede düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği genç yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 24 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi mevkisinde Hilmi Tunahan Çiçek (21) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Gruptan bir kişinin çelme taktığı Çiçek, yola düştü. Bu sırada caddeden geçen Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, yere düşen Çiçek'i ezdi ve yola çıkan Irak uyruklu A.R'ye çarptı.