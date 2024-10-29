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        Sakarya'da arbedede düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği genç yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:43
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        Sakarya'da arbedede düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği genç yaşam mücadelesini kaybetti
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 24 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi mevkisinde Hilmi Tunahan Çiçek (21) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Gruptan bir kişinin çelme taktığı Çiçek, yola düştü. Bu sırada caddeden geçen Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, yere düşen Çiçek'i ezdi ve yola çıkan Irak uyruklu A.R'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Çiçek ile A.R. sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçek, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çiçek'in cenazesi, Yazlık Mahallesi Karaboğaz Camisi'nde kılınan namazın ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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