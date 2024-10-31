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        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:21
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        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinin Terminal-Kampüs hattı arasında çalışan otobüsüne binen bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaşarak bayıldı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Suat Ertek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi.

        Güzergahını değiştiren Ertek, yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

        Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - "Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli"

        Suat Ertek, yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir yolcunun çığlık atıp fenalaşması üzerine aracı durdurup yanına gittiğini söyledi.

        O esnada herkesi sakinleştirdiğini anlatan Ertek, "En kısa sürede hastaneye gideceğimizi söyledim. 112'yi arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. Otobüsle gidebileceğim yere kadar gittim. Sağlık personeli hastaya ilk müdahaleyi yapmak üzere aldı." diye konuştu.

        İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten Ertek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Hem kurumum adına hem de duyarlı bir vatandaş olarak böyle acil durumlara müdahale, bizler için bir görevdir." dedi.

        Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde yolcunun fenalaşması üzerine şoförün güzergah değiştirerek hastanenin acil servisine gitmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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