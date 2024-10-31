Sakarya Valisi Doğan, kan bağışında bulundu

Türk Kızılay'a kan vermenin acil durumdaki kişilere hayat olduğunu belirten Doğan, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde hazırlanan Türk Kızılay kan verme noktasını ziyaret eden Doğan, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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