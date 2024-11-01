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        Tarım ve hayvancılık sektörü Sakarya'da düzenlenecek fuarda buluşacak

        Sakarya'da 7-10 Kasım tarihlerinde "6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:14
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        Tarım ve hayvancılık sektörü Sakarya'da düzenlenecek fuarda buluşacak
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        Sakarya'da 7-10 Kasım tarihlerinde "6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" düzenlenecek.

        Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte tarım makinaları, yem teknolojileri, hayvancılık ekipmanları gibi çeşitli kategorilerde yer alan en son yenilikler sergilenecek.

        Fuar, sektörün önde gelen isimlerini, profesyonellerini ve girişimcilerini bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve yeni iş fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

        Katılımcılar, hem yeni ürünleri yakından tanıma fırsatı bulacak hem de uzmanlarla doğrudan iletişim kurarak işlerini geliştirebilecek çözümler arayabilecek.

        Hem üreticiler hem de ziyaretçiler için verimli bir platform sunmayı amaçlayan fuarın, bölge ekonomisine ve tarımsal yeniliklerin yaygınlaşmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, fuar sayesinde sadece ilçede değil, bölgedeki diğer şehirlerden gelen üreticilerin de modern tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla buluşma fırsatı yakalayacağını ifade etti.

        Püsküllü, organizasyonun tarımda sürdürülebilirlik adına atılan önemli adımlardan biri olarak çiftçileri teknolojiyle buluşturduğuna işaret ederek katılımcıların modern ekipman ve yenilikçi yaklaşımlardan faydalanacağını kaydetti.

        Fuarın, tarım sektörüne katkı sunan büyük bir organizasyon ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için eşsiz fırsat olduğunu belirten Püsküllü, "Fuar, çiftçilerimiz ve sektör profesyonelleri için yalnızca yeni ürünleri görmek değil, bilgi paylaşımı yapmak ve güçlü işbirlikleri kurmak açısından da son derece önemli. Burada katılımcılar sektörün uzmanlarından değerli bilgiler edinebilecek ve tarım teknolojilerindeki en son yenilikleri ilk elden deneyimleme şansı bulacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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