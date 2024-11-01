Tarım ve hayvancılık sektörü Sakarya'da düzenlenecek fuarda buluşacak

Sakarya'da 7-10 Kasım tarihlerinde "6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" düzenlenecek.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte tarım makinaları, yem teknolojileri, hayvancılık ekipmanları gibi çeşitli kategorilerde yer alan en son yenilikler sergilenecek.

Fuar, sektörün önde gelen isimlerini, profesyonellerini ve girişimcilerini bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve yeni iş fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, hem yeni ürünleri yakından tanıma fırsatı bulacak hem de uzmanlarla doğrudan iletişim kurarak işlerini geliştirebilecek çözümler arayabilecek. Hem üreticiler hem de ziyaretçiler için verimli bir platform sunmayı amaçlayan fuarın, bölge ekonomisine ve tarımsal yeniliklerin yaygınlaşmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, fuar sayesinde sadece ilçede değil, bölgedeki diğer şehirlerden gelen üreticilerin de modern tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla buluşma fırsatı yakalayacağını ifade etti.