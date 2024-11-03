Hendek'te yaşayan doğa tutkunları yürüyüşte buluştu

Hendek Öğretmen Akademisi Doğa Sporları Kulübünce doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi'ndeki caminin önünden başlayan etkinlikte doğaseverler, Hüseyinşeyh ormanı ile Hicriye Taş Ocağı yolu güzergahında 10 kilometre yürüyüş yaptı.

Zaman zaman mola vererek dinlenen katılımcılar, Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Yürüyüşe, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Fatih Meral, öğretmenler ve mahalle sakinleri de katıldı.

Uzmanların stres ve moral bozukluğuna çözüm olarak yürüyüşü önerdiğini belirten Ekrem İnce ise "Yürümek sıhhattir. Yaşım 66, her gün en az 12 kilometre sürekli yürüyorum. O yüzden herkese sağlıklı olabilmek için yürümesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.