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        Hendek'te yaşayan doğa tutkunları yürüyüşte buluştu

        Hendek Öğretmen Akademisi Doğa Sporları Kulübünce doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:38
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        Hendek'te yaşayan doğa tutkunları yürüyüşte buluştu
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        Hendek Öğretmen Akademisi Doğa Sporları Kulübünce doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

        Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi'ndeki caminin önünden başlayan etkinlikte doğaseverler, Hüseyinşeyh ormanı ile Hicriye Taş Ocağı yolu güzergahında 10 kilometre yürüyüş yaptı.

        Zaman zaman mola vererek dinlenen katılımcılar, Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

        Yürüyüşe, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Fatih Meral, öğretmenler ve mahalle sakinleri de katıldı.

        Kulübün Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Atik, AA muhabirine, amaçlarının öğretmenlerin ve vatandaşların sporla, sanatla vakit geçirmelerini, kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

        Doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini aktaran Atik, "Bu haftaki yürüyüşümüz Cumhuriyet'in 101'inci yılına ithafen yapılmıştır. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun." dedi.

        Etkinliğe katılan Ayşe Acıbal da kaliteli vakit geçirdiklerini, ormanda bol oksijen aldıklarını dile getirdi.

        Uzmanların stres ve moral bozukluğuna çözüm olarak yürüyüşü önerdiğini belirten Ekrem İnce ise "Yürümek sıhhattir. Yaşım 66, her gün en az 12 kilometre sürekli yürüyorum. O yüzden herkese sağlıklı olabilmek için yürümesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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