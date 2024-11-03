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        Wushu sporcuları yeni dönemde dünya arenasında daha fazla boy gösterecek

        EMRE AYVAZ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni dönemde dünyaya açılmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'deki başarılı sporcuları, wushunun merkezi olan Çin'de etkili bir eğitime tabi tutup güçlü bir sporcu ve eğitim kadrosu oluşturmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:05
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        Wushu sporcuları yeni dönemde dünya arenasında daha fazla boy gösterecek
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        EMRE AYVAZ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni dönemde dünyaya açılmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'deki başarılı sporcuları, wushunun merkezi olan Çin'de etkili bir eğitime tabi tutup güçlü bir sporcu ve eğitim kadrosu oluşturmak istiyoruz." dedi.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 6 Ekim'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 2006'da kurulduğunda lisanslı sporcu sayısının 7-8 bin civarında olduğunu söyledi.

        Akyüz, şu an 180 bin lisanslı sporcu bulunduğunu, aktif sporcu sayısının ise 30 binin üzerinde olduğunu aktararak, sporcu sayısının artmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Bütün stillerin yer alacağı Büyük Türkiye Şampiyonası'nı 2025 yılının şubat ayında gerçekleştireceklerini belirten Akyüz, organizasyona 3-4 bin sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirdi.

        Akyüz, gelecek yıl gerçekleştirilecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için milli takımı oluşturacaklarını anlatarak, ayrıca Balkan Şampiyonasını da Türkiye'de yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Antrenörlük ile hakemlik kurs ve sınavları ile eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayan Akyüz, "Kabiliyetli çocukları federasyonumuzca bütün masraflarını üstlenerek Çin'e götürüp orada hem normal eğitimlerini hem de spor eğitimlerini vermek üzere bir çalışmamız var." şeklinde konuştu.

        Akyüz, wushuya ilginin arttığını belirterek, "Çocuklarımız, gençlerimiz bu sporu sevdiler, seviyorlar. Türkiye'nin bütün illerinde wushu var. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Türkiye'deki sayılı federasyonlardan birisiyiz. İstiyoruz ki Türkiye'nin bütün fertleri, wushu yapsın." diye konuştu.

        - "Wushuyu geliştiriyoruz"

        Abdurrahman Akyüz, 12 yılın ardından yeniden federasyon başkanı olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Makam mevki peşinde değiliz. Zaten bu sporun gönüllü olarak hizmetini yapan insanlarız. Yönetim kurulumuzda çok değerli insanlar var. Yıllarca beraber bu sporun gelişmesi için çalıştık ve çok büyük başarılara imza attık. 12 yıl boyunca başkanlığımızı yapan Mehmet Zeki Akıncı da çok değerli bir insan, çok değerli büyüğümüz, ağabeyimiz ama biraz sağlık sorunları sebebiyle artık bizim sahaya inmemiz gerekti. Tabii ki bir başkan olarak bu dönem yapmam gereken en etkili çalışmaları yapmak üzere bu işe girdim. Başkan olarak wushuyu ve federasyonu daha güçlü hale nasıl getirebiliriz bunun çalışmalarını, planlarını yaptık ve yapacağız. Çok daha sağlam bir şekilde gençlerimizi yetiştirip bundan sonra bu işleri gençlerimize devretmenin, gençlerimizi sahada görmenin hazırlığını yapacağız bu dönem."

        Başarılarının artarak devam edeceğini vurgulayan Akyüz, "Dünya şampiyonlarını 2025'te de göreceğiz. Dünya üzerinde wushunun öncülüğünü yapan bir ülkeyiz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünyada wushunun gelişmesinin öncülüğünü yapan bir federasyon olarak bu hizmetlere, bu öncülüğe devam edeceğiz." diye konuştu.

        Akyüz, eğitim çalışmalarına her zaman önem verdiklerini, salgın nedeniyle bir duraklama dönemi yaşadıklarını anlatarak, "Hedefimiz Türkiye'yi dünyaya açmak, dünyayla bütünleşmek. Türkiye'deki başarılı sporcuları, wushunun merkezi olan Çin'de etkili bir eğitime tabi tutup güçlü bir sporcu ve eğitim kadrosu oluşturmak istiyoruz." dedi.

        Wushuyu dünyanın en güzel ve en faydalı sporu olarak tanımlayan Akyüz, "Bu güzel sporu geliştiriyoruz. Gençleri ve çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmelerini sağlamanın en etkili çalışmalarını bu sporla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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