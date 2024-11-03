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        Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:03
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        Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katıldı.

        Sporcular, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde iki gün boyunca mücadele etti.

        Yaklaşık 800 müsabakanın yapıldığı şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde yarıştı.

        Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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