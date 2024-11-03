Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası sona erdi
Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katıldı.
Sporcular, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde iki gün boyunca mücadele etti.
Yaklaşık 800 müsabakanın yapıldığı şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde yarıştı.
Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
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