Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren sanık yargılanıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.D, maktul Sevda T'nin annesi D.G, kardeşi K.T. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında tanık ifadesi ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından taraflara söz verildi.

Müşteki avukatı, tanık ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan etti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ü.D'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Sanık avukatı da tanık ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, 1 tanığın dinlenilmesini ve sanık ile maktulün hesap hareketlerinin dava dosyasına celbini istedi.

Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediklerini dile getirerek, haksız tahrik indirimi uygulanmasını, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti.

Söz verilen sanık, ilk duruşmada yaşananları anlattığını ve adalete güvendiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Daha sonra polise teslim olan Ü.D'nin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Şüpheli Ü.D, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 2 Şubat'ta Ü.D (41), kız arkadaşı Sevda T. (31) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Ü.D. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, olay tarihinden önce Sapanca ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan maktul Sevda T. ile bu işletmeye giden Ü.D. arasında duygusal yakınlık kurulduğu, ilişkilerinin ilerlemesi üzerine şüphelinin Sevda T. ile evlenmeyi düşündüğünü ve maktulün çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istediğini söylediği belirtiliyor.