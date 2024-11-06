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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:12
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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 CBK 739 plakalı otomobil, Camili ve Karaman mahallelerine ulaşım sağlayan duble yoldaki kavşakta, E.A. yönetimindeki 34 EFK 142 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak devrildi. Yön levhasına vurarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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