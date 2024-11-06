Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 CBK 739 plakalı otomobil, Camili ve Karaman mahallelerine ulaşım sağlayan duble yoldaki kavşakta, E.A. yönetimindeki 34 EFK 142 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak devrildi. Yön levhasına vurarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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