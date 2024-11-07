Sakarya'nın spordaki geleceği çalıştayda ele alındı

Sakarya'da sporun geleceğine katkı sunmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla "Spor Çalıştayı" düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ortaklığında Serdivan ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, 7 farklı çalışma grubu, şehrin spor geleceğini masaya yatırdı.

Programa katılan Vali Rahmi Doğan, Sakarya'nın spor kenti olduğuna işaret ederek, spora ilişkin hususların tartışılmasının önem taşıdığını söyledi.

"Geçmiş yıllarda yokluk zamanlarındaki bireysel başarıları da takdirle karşılamak lazım. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa standartlarının çok üzerinde tesislerimiz olmasına rağmen başarının da artmasını bekliyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz. Belki çalıştayda bu konular da ayrıca tartışılacak. Nerelerde ne eksiklikler var, ne yapmak lazım, bunlar da tartışılıp bir sonuç çıkacak. Bunlar da bize yol gösterecektir."

Türkiye'nin son yıllarda sporda elde ettiği başarılara dikkati çeken Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Son 22 yılda spora ciddi yatırımlar yapıldığını, stadyum ve spor salonlarının inşa edildiğini dile getiren Doğan, buralarda yüz binlerce gencin spor yaptığını kaydetti.

Sakarya'nın tarihi, turizmi, sanatı, kültürü ve beşeri kaynaklarıyla ön plana çıktığını belirten Doğan, "Ama sporun da olduğunu hep beraber görüyoruz. Milli sporcularımız var. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu sporcularımız, hakemlerimiz, antrenörlerimiz var. Bundan sonra da olacaktır, bu çalıştay bunu da gösteriyor." diye konuştu.

Doğan, çocukları madde ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için spora yönlendirmek gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da geçmiş dönemlerde imkansızlıklara ve şartlara rağmen sporcuların büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak, bu tür çalıştaylarda da çözüm üreterek başarının yakalanması gerektiğini söyledi.

Üniversite bazında elde edilen tüm başarıların da toplumun bütün kesimine yansıtılması gerektiğini anlatan Alemdar, spor alanında uluslararası başarının önemine işaret etti.

Şehrin geleceği ve yarınları için sporun daha başarılı ve topluma faydalı hale gelebilmesi adına çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Alemdar, öz eleştiri yapılarak, eksikler tespit edilerek, doğru adımlarla başarının yakalanması gerektiğini belirtti.