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        Sakarya'nın spordaki geleceği çalıştayda ele alındı

        Sakarya'da sporun geleceğine katkı sunmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla "Spor Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:08
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        Sakarya'nın spordaki geleceği çalıştayda ele alındı
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        Sakarya'da sporun geleceğine katkı sunmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla "Spor Çalıştayı" düzenlendi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ortaklığında Serdivan ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, 7 farklı çalışma grubu, şehrin spor geleceğini masaya yatırdı.

        Programa katılan Vali Rahmi Doğan, Sakarya'nın spor kenti olduğuna işaret ederek, spora ilişkin hususların tartışılmasının önem taşıdığını söyledi.

        Son 22 yılda spora ciddi yatırımlar yapıldığını, stadyum ve spor salonlarının inşa edildiğini dile getiren Doğan, buralarda yüz binlerce gencin spor yaptığını kaydetti.

        Türkiye'nin son yıllarda sporda elde ettiği başarılara dikkati çeken Doğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçmiş yıllarda yokluk zamanlarındaki bireysel başarıları da takdirle karşılamak lazım. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa standartlarının çok üzerinde tesislerimiz olmasına rağmen başarının da artmasını bekliyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz. Belki çalıştayda bu konular da ayrıca tartışılacak. Nerelerde ne eksiklikler var, ne yapmak lazım, bunlar da tartışılıp bir sonuç çıkacak. Bunlar da bize yol gösterecektir."

        Doğan, çocukları madde ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için spora yönlendirmek gerektiğini vurguladı.

        Sakarya'nın tarihi, turizmi, sanatı, kültürü ve beşeri kaynaklarıyla ön plana çıktığını belirten Doğan, "Ama sporun da olduğunu hep beraber görüyoruz. Milli sporcularımız var. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu sporcularımız, hakemlerimiz, antrenörlerimiz var. Bundan sonra da olacaktır, bu çalıştay bunu da gösteriyor." diye konuştu.

        - "Çözüm üreterek başarının yakalanması gerekiyor"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da geçmiş dönemlerde imkansızlıklara ve şartlara rağmen sporcuların büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak, bu tür çalıştaylarda da çözüm üreterek başarının yakalanması gerektiğini söyledi.

        Üniversite bazında elde edilen tüm başarıların da toplumun bütün kesimine yansıtılması gerektiğini anlatan Alemdar, spor alanında uluslararası başarının önemine işaret etti.

        Şehrin geleceği ve yarınları için sporun daha başarılı ve topluma faydalı hale gelebilmesi adına çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Alemdar, öz eleştiri yapılarak, eksikler tespit edilerek, doğru adımlarla başarının yakalanması gerektiğini belirtti.

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sporun sadece bedenleri, bireyleri değil toplumları güçlü hale getirdiğini ifade ederek, üniversite olarak bu ekosisteme ellerinden gelen katkıyı vermek adına akademisyenlerle bu çalışmalarda yer aldıklarını kaydetti.

        SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, çalıştayla ilgili bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından "Herkes için sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve spor", "Dezavantajlı bireyler için sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve spor", "Özel spor işletmeleri, sanayi ve ticaret sektöründe fiziksel aktivite ve spor", "Amatör, profosyonel sporlar ve sürdürülebilirlik", "Okullarda beden eğitimi ve spor uygulamaları", "Spor tesisleri, park ve bahçeler" ve "Spor turizmi ve organizasyonları" konularının ele alınacağı oturum bölümüne geçildi.

        Çalıştaya, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, kurum müdürleri, spor camiası temsilcileri ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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