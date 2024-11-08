Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Akyazı'yı ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesine ziyarette bulundu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Alemdar, ilçede vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Alemdar, İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kır, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, teşkilatların diri olmasının önemine değindi.