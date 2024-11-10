Kızlarına aldığı atla yetiştiriciliğe başladı, tayları hipodromlarda boy gösteriyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızlarının binmesi için aldığı atla yetiştiriciliğe başlayan Murat Azizoğlu'nun çeşitli illerdeki hipodromlara gönderdiği taylar yarış atı olarak pistlerde boy gösteriyor.

Uluslararası lojistik firmalarda yöneticilik yapan 3 çocuk babası Murat Azizoğlu, 10 yıl önce kızlarının binmesi için at aldı. Zaman içinde atlara sevgisi artan Azizoğlu, profesyonel yarış atı yetiştiriciliğine başladı.

Yetiştirdikten sonra çeşitli illerdeki hipodromlara gönderdiği tayları pistlerde başarılara imza atan Azizoğlu'nun en büyük isteği, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda yer alacak at yarışları yetiştirmek.

- "Yarış kazanmaları bizi çok mutlu ediyor, insanın evladı gibi oluyorlar"

Gününün büyük kısmını çiftlikte geçirdiğini anlatan Azizoğlu, kızları çiftlikte ata binsinler diye başlayan süreçte damızlık vasfı kazandırıldıktan dişi atlardan devlet harasında üretilen taylardan Türkiye'nin birçok yerindeki hipodromlarda profesyonel yarış atları yetiştirildiğini öğrenince araştırmalar yaptığını aktardı.

Azizoğlu, AA muhabirine, binmek için severek aldıkları atla başlayan serüvende çiftliklerini profesyonel ve kurumsal üretim tesisi haline getirdiklerini söyledi.

Azizoğlu, damızlık belgesini çıkardıktan sonra İzmit'teki aşım istasyonunda çiftleştirme işlemiyle ilk tayının dünyaya geldiğini belirterek, "Binmek için severek aldığımız atımızla çiftliğimizi profesyonel ve kurumsal üretim tesisi haline getirdik. Çok severek yapıyorum, çiftliğe her gün enerjim bir önceki güne göre daha artarak geliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin 9 ilindeki hipodromlara gönderdiği tayların profesyonel yarış atı haline geldiğine değinen Azizoğlu, daha sonra Veliefendi'ye, Kartepe'ye, Elazığ'a, Adana ve Antalya'ya yarış atı adayı olarak yolladıklarını ifade etti.