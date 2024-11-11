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        Sakarya, Karabük, Düzce ve Bolu'daki turizm merkezleri ara tatilde misafirlerini ağırlıyor

        Sakarya'da mavi ile yeşilin buluştuğu Sapanca, Karabük'ün tarih kokan ilçesi Safranbolu, tabiat parklarıyla ünlü Bolu ve güzel şelalelere sahip Düzce, ara tatilde misafirlerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:37
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        Sakarya, Karabük, Düzce ve Bolu'daki turizm merkezleri ara tatilde misafirlerini ağırlıyor
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        Sakarya'da mavi ile yeşilin buluştuğu Sapanca, Karabük'ün tarih kokan ilçesi Safranbolu, tabiat parklarıyla ünlü Bolu ve güzel şelalelere sahip Düzce, ara tatilde misafirlerini ağırlıyor.

        İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve güzel doğasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesi, sakin zaman geçirmek isteyenlerin ara tatilde tercihi oluyor.

        Mavisi ve yeşili, gölü, mesire alanları, tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ve sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Sapanca'da otel, bungalov, tiny house (küçük ev), villa, pansiyon ve "balon evler"de kalan ziyaretçiler, göl kenarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçiriyor, ATV turları ve sandal gezileriyle tatillerini eğlenceli hale getiriyor.

        Eğitime verilen 1 haftalık arada tatilciler, zipline, ATV ve sandal turlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

        Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, ara tatil için ilçedeki konaklama yerlerinde rezervasyonlarda artış olduğunu söyledi.

        Sapanca'nın doğası, konumu ve gölü dolayısıyla tercih edildiğini dile getiren Yılmazer, "Doğanın geçiş zamanı bu dönem. Harika bir manzaraya sahip şu anda Sapanca. Tatilciler, sıcak havuzları tercih ediyorlar. Hemen hemen bütün konaklama yerlerinde sıcak havuzlar var. Soğuk havada dışarıda sıcak havuzda yüzmek farklı oluyor." diye konuştu.

        - "Tarih koridoru" Safranbolu'daki doluluk yüzde 80

        Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra asırlık geleneksel evlerin bulunduğu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        "Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restorasyonla butik otele dönüştürülen konaklar ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih edilirken, oteller yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, ilçedeki Safran hasadının sürdüğünü, ara tatilde yoğun ve güzel bir hafta geçireceklerini dile getirdi.

        Ankara ve İstanbul'a yakınlığının da tarihi ilçeye avantaj kazandırdığını anlatan Urgancıoğlu, normal şartlarda 15 Eylül'de özellikle iç pazardaki hareketliliğin kesildiğini ancak safran hasadıyla sezonun en az 1,5 ay uzadığını belirtti.

        Urgancıoğlu, Safranbolu için kışın iç pazardaki hareketliliğin azaldığı dönemde Uzak Doğu pazarının önemli bir katkı sunduğuna değinerek, bu anlamda ilerleyen süreçte kongre ve sağlık turizmi anlamında adımlar atacaklarını kaydetti.

        - Düzce sonbaharın renkleriyle süslendi

        Sonbahar renklerinin hakim olduğu Düzce'de Aktaş, Samandere, Aydınpınar ve Güzeldere şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar sunuyor.

        Kente yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 980 rakımlı Samandere Şelalesi, kayın, gürgen ve asırlık anıt ağaçlarıyla doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

        Kültür ve Turizm, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleri ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı da doğa tutkunlarını cezbediyor.

        Son yıllardaki çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı ise fotosafari meraklılarını ağırlıyor.

        Tabiat parkları, İstanbul ve Ankara'ya yakın konumları dolayısıyla ara tatilde özellikle doğada vakit geçirmek isteyen aileler tarafından tercih ediliyor.

        - Bolu'nun vazgeçilmezi tabiat parkları

        Ara tatilde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu'yu tercih ediyor.

        Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı, doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

        Sonbahar mevsiminde sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen "ağaç tünelleri" arasından geçen tatilciler, bölgedeki oteller, pansiyonlar ve bungalov evlerde konaklıyor.

        Ara tatilde Bolu'yu tercih eden vatandaşlar, sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant ve Gölcük ile Yedigöller'de göl kenarlarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçiriyor. Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yapma imkanı buluyor.

        Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Batı Karadeniz'in büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla tercih edildiğini belirtti.

        Bölgenin ayrıca sonbahar güzellikleri ve renk cümbüşünden dolayı çok beğenildiğini dile getiren Ergül, otellerin ortalama doluluklarının yüzde 90 olduğunu, tatilcilerin, Yedigöller, Gölcük ve Abant'a çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Ergül, tatilcilerin keyifli vakit geçirebilmesi için çeşitli aktiviteler düzenlendiğini anlatarak, "Genelde doğa gezileri yapıyorlar. Otellerde orman içinde aktiviteler yapılıyor. Onları sıkmamak için ATV turları, doğa yürüyüşleri düzenleniyor ya da uzak mesafelere araçlarla turlar düzenleniyor." ifadesini kullandı.

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