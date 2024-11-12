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        Sakarya'da sis etkili oldu

        Sakarya'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:08 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:08
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        Sakarya'da sis etkili oldu
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        Sakarya'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesi azaldı.

        Sabah saatlerinde kent merkezinin bazı noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

        Hava sıcaklığının 9 derece olduğu şehirde, sisin öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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