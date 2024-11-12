Sakarya'da sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu şehirde, sisin öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde kent merkezinin bazı noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

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