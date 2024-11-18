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        Sakarya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:21
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        Sakarya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi'ndeki bir kişiyi boş arazide otomobilin önünde başından vurulmuş halde yerde görenler, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Volkan Ç. (40) olduğu belirlendi.

        Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koyarken, cenaze Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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