Genetik kas hastası iki çocuğunu eğitim yolculuklarında yalnız bırakmıyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ev hanımı Gülay Beşir, Friedreich ataksisi (FA) hastası oğlu ve kızının eğitim hayatlarında başarılı olabilmesi için çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Akyazı'nın Topağaç Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Beşir ailesinin 2 çocuğu, küçük yaşlardan bu yana genetik kas hastalığı Friedreich ataksisi ile mücadele ediyor. Çocuklarının eğitim hayatlarında hiçbir şeyden geri kalmasını istemeyen anne Gülay Beşir, oğlu Mahmut ve kızı Nazlı Beşir'i hafta içi her gün eğitim gördükleri üniversitelere götürüp getiriyor.

Anne Beşir, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı'nda okuyan 24 yaşındaki oğlu Mahmut ile Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki kızı Nazlı'ya eğitim yolculuklarında eşlik ediyor.

Akyazı ilçesi ile Düzce arasında çocuklarının eğitimi için her gün yolculuk yapan 48 yaşındaki anne Beşir, AA muhabirine, çocuklarına zaman ayırmaktan keyif aldığını ve hiç yorulmadığını dile getirdi.

Oğluna tanı konulduğunda kızına hamile olduğunu ve onun da aynı yaşlardayken aniden düşme gibi hastalık emareleri gösterdiğine işaret eden Beşir, şunları kaydetti:

"İlk iki çocuğumda bir şey yok, gayet sağlıklılar. Mahmut yaşına gelmeden yürümeye başladı hiçbir problem yoktu. Düştüğünde hiç tahmin edemedim çünkü ailede böyle bir rahatsızlık yok. Annem, 'Bu çocuk neden düşüyor, düşmemesi lazım, bayağı büyüdü artık.' dedi. Hastaneye götürdüğümde doktor, refleksine bakmak için dizine vurduğunda oğlumun ayağı kalkmadı. Lisede köye kadar bisikletle gidip, oradan dolmuşa biniyordu. Skolyozu vardı, ameliyat geçirdi. Uzun süre yatınca bir daha yürüyemedi. Düşüyordu ama kendi ihtiyacını görüyordu, futbol oynuyordu."