Sait Faik Abasıyanık'ın öykü ve anılarından uyarlanan tiyatro oyunu Sakarya'da sahnelendi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın unutulmaz hikayelerini tiyatro sahnesine taşıyan tek kişilik "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu, yazarın doğum yeri Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, Ankara Devlet Tiyatrosunun Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün sahnelediği "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" tiyatro oyunuyla devam etti.

Oyun, Abasıyanık'ın sıcak insani öykülerini ve samimi anlatımını tiyatro atmosferinde yaşattı. Abasıyanık'ın gözünden İstanbul'u ve insanı anlatan tek kişilik oyunda, tiyatro sanatçısı Erdinç Doğan rol aldı. Oyunun dekor tasarımını Seyhan Kırca, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür yaptı, müziklerini ise Onur Yüce hazırladı.