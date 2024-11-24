Sakarya'da ekipler kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde çalışma yürüttü

Yüksek bölgelerde yoğun kar alan mahalle yollarını 7/24 esasına göre takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin çalışmaları neticesinde şehirde kapalı mahalle yolunun bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 8 araç, 20 personelle kar nöbetini sürdürdüğü kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından belediye ekiplerince şehir merkezi ve 16 ilçenin kırsal bölgelerinde kar küreme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Sakarya'da kar yağışının etkili olduğu kırsal kesimlerde kapalı mahalle yolunun olmadığı bildirildi.

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