Sakarya'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta Feyzullah B'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, bazı pencerelerin camları kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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