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        Sakarya'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:10
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        Sakarya'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

        Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta Feyzullah B'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

        Saldırıda yaralanan olmazken, bazı pencerelerin camları kırıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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