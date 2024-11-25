Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ferizli ve Kaynarca'da Öğretmenler Günü kutlandı

        Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferizli ve Kaynarca'da Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.

        Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden programda konuşan Kaymakam Hasan Balcı, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata da eğitime her konuda desteği verdiklerini, vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yalçın da katıldı.

        Kaynarca'da ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından öğrencilerin hazırladığı programa geçildi.

        Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Kaynarca Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Kadir Yazgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Keremali Dağı havadan görüntülendi
        Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Keremali Dağı havadan görüntülendi
        Sakarya ocak-ekim döneminde ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
        Sakarya ocak-ekim döneminde ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
        Sapanca'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Sapanca'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        GÜNCELLEME - Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı
        Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
        Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
        Sakarya'da amatör maç sonrası çıkan olaylarda bir futbolcu yaralandı
        Sakarya'da amatör maç sonrası çıkan olaylarda bir futbolcu yaralandı