Ferizli ve Kaynarca'da Öğretmenler Günü kutlandı
Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.
Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.
Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden programda konuşan Kaymakam Hasan Balcı, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, tüm eğitimcilerin gününü kutladı.
Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata da eğitime her konuda desteği verdiklerini, vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yalçın da katıldı.
Kaynarca'da ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından öğrencilerin hazırladığı programa geçildi.
Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Kaynarca Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Kadir Yazgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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