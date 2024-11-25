Ferizli ve Kaynarca'da Öğretmenler Günü kutlandı

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata da eğitime her konuda desteği verdiklerini, vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden programda konuşan Kaymakam Hasan Balcı, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

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