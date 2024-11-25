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        Sakarya'da üç katlı binanın çatısı yangında hasar gördü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:31
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        Sakarya'da üç katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yayla Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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