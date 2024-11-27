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        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan kar havadan görüntülendi

        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, güzel manzara oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:23
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        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan kar havadan görüntülendi
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        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, güzel manzara oluşturdu.

        Sakarya'nın yüksek rakımlı bölgeleri, hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Akyazı ilçesi Madenler Mahallesi'nde yaşayanlar, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirerek, çocuklar da kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

        - Bolu

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Göl çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı. Abant'a gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.

        Öte yandan, Mengen ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı.

        - Düzce

        Düzce'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla yağan karın ardından, ovayı çevreleyen dağlar beyaza büründü.

        Ayrıca D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oldu.

        Ovayı kaplayan sis bulutu, dağ eteklerindeki karla güzel görüntü oluşturdu.

        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar güzelliği havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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