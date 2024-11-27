Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan kar havadan görüntülendi
Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, güzel manzara oluşturdu.
Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, güzel manzara oluşturdu.
Sakarya'nın yüksek rakımlı bölgeleri, hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Akyazı ilçesi Madenler Mahallesi'nde yaşayanlar, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirerek, çocuklar da kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.
- Bolu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Göl çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı. Abant'a gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.
Öte yandan, Mengen ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı.
- Düzce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla yağan karın ardından, ovayı çevreleyen dağlar beyaza büründü.
Ayrıca D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oldu.
Ovayı kaplayan sis bulutu, dağ eteklerindeki karla güzel görüntü oluşturdu.
Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar güzelliği havadan görüntülendi.
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