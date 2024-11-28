Serdivan Belediyesi anaokulu ve ilkokul öğrencilerini tiyatroyla buluşturacak

Serdivan Belediyesince "Her Okula Bir Tiyatro" projesi kapsamında ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine tiyatro keyfi yaşatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Tiyatro İzlemeyen Kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilecek projeyle çocukların hem eğlenmesi hem de yeni bilgiler edinmesi amaçlanıyor.

Eğitici ve eğlenceli yapısıyla dikkati çeken etkinlikler, miniklerin sanatla erken yaşta buluşmasına olanak tanıyor.

Projenin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Türk kültürünün önemli miraslarından olan "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunları. Geleneksel tiyatronun vazgeçilmez unsurlarından biri olan bu oyun, çocuklara hem keyifli anlar yaşatıyor hem de kültürel değerleri aktararak eğitici rol üstleniyor. Her yaş grubuna hitap eden gösteriler, çocukların hayal gücünü geliştirirken, aynı zamanda Türk tiyatro tarihine dair önemli bilgiler sunuyor.