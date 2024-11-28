Sakarya'da avlanırken arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hastanede öldü

Törene, Karaoğlan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Trendyol Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ile vatandaşlar katıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlan, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hüseyin Karaoğlan ve arkadaşı M.S, 23 Kasım'da Taşkısığı Mahallesi'nde ava çıktı. Bu esnada M.S'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Karaoğlan sırt bölgesinden ağır yaralandı.

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