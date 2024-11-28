Sakarya'da avlanırken arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde av sırasında arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde av sırasında arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Karaoğlan ve arkadaşı M.S, 23 Kasım'da Taşkısığı Mahallesi'nde ava çıktı. Bu esnada M.S'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Karaoğlan sırt bölgesinden ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlan, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Karaoğlan'ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Karaoğlan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Trendyol Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.