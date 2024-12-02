Sakarya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D-140 kara yolu Bedilkazancı mevkisinde Yasin Y. idaresindeki 54 ZR 128 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Erdoğan K, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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