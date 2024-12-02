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        Sakarya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:51 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:53
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        Sakarya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-140 kara yolu Bedilkazancı mevkisinde Yasin Y. idaresindeki 54 ZR 128 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Erdoğan K, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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