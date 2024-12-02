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        Karatede 9 yaşında 16 madalya kazanan Medine'nin gözü milli formada

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde arkadaşına özenerek başladığı karatede 16 madalyanın sahibi olan 9 yaşındaki Medine Merve Demirci, milli sporcu olup başarılarını artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:26
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        Karatede 9 yaşında 16 madalya kazanan Medine'nin gözü milli formada
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde arkadaşına özenerek başladığı karatede 16 madalyanın sahibi olan 9 yaşındaki Medine Merve Demirci, milli sporcu olup başarılarını artırmayı hedefliyor.

        Salgın sürecinde arkadaşına özenerek karateye başlayan Küçücek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Medine Merve, katıldığı iller arası şampiyonalarda 10 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

        Haftanın 3 günü Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde antrenman yapan sporcu, 13-15 Aralık'ta ilk kez uluslararası arenada yarışacağı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıyor.

        Kahverengi kuşak sahibi Medine Merve, milli sporcu olup başarılarını daha da artırmak istiyor.

        - "En büyük hedefim Dünya Şampiyonası"

        Demirci, AA muhabirine, milli formayı giymek için çok çalıştığını belirterek, "Pandemi döneminde babamla evde çalışıyorduk. Arkadaşım karateye gidiyordu, ondan heveslenip karateye başladım. Ben devam ediyorum, arkadaşım bıraktı." diye konuştu.

        Karateyi çok sevdiğini dile getiren Demirci, "3 yıldır ilgileniyorum, 16 madalya kazandım. İlk hedefim 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası, en büyük hedefim de Dünya Şampiyonası." dedi.

        Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı antrenör Sezai Yolcuoğlu ise Medine'nin başarılı bir sporcu olduğunu, ailesinin de kendisine çok destek verdiğini söyledi.

        Sporcusunun yaz kış demeden antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Yolcuoğlu, "İller arası birçok müsabakalara katıldı. Çıktığı maçlarda 10 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyası var. Kendisinden beklentimiz yüksek; milli sporcu olarak görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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