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        Sakaryasporlu futbolcular, işaret diliyle "Engelleri birlikte aşalım" mesajı verdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da bazı futbolcular, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle videolu mesaj paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:10
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        Sakaryasporlu futbolcular, işaret diliyle "Engelleri birlikte aşalım" mesajı verdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da bazı futbolcular, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle videolu mesaj paylaştı.

        Oyuncular Salih Dursun, Mustafa Pektemek, Cebrail Karayel, Ennur Totre, Dylan Saint-Louis, Volkan Eğri, Nsana Simon, Emre Demir, İsmail Çipe, Alparslan Demir, Yusuf Aklan, Uğurhan Uğurlu, Oğuzhan Çapar ve Murat Cem Akpınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

        Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak isteyen futbolcular, işaret diliyle şu mesajı verdi:

        "Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaşımız var. Kaçımız bu dünyada yaşanan zorlukların ne kadar farkındayız? Unutmayalım, hayatta hepimiz birer engelli adayıyız. Gelin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hep birlikte bir adım atalım. Sesimizle kalbimizle ve adımlarımızla fark yaratalım, birlik olalım, engelleri birlikte aşalım."

        Hazırlanan videolu mesaj, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından, "Birlik olalım, engelleri birlikte aşalım! Unutmayalım, sevgi varsa engel yoktur." mesajıyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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