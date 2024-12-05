TürkTraktör yılın 10 ayında Türkiye'deki 5 traktörden 3'ünü üretti

Türk Traktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, bu yılın 10 ayında Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 61'ini, ihracatının ise yüzde 77'sini karşıladıklarını belirterek, "Bu süreçte 37 bin 781 traktörü banttan indirirken, yurt içi pazara 26 bin 929 traktör satışı yaptık, ihracatta ise 11 bin 500 adede ulaştık." dedi.

TürkTraktör'ün 70. yılı kapsamında Sejourne ve şirketin üst yönetimi, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sejourne, Türk Traktör'ün 70'inci, Erenler'deki fabrikanın ise 10'ununcu yılını kutladıklarını aktararak, "Bu 10 yıl zarfında Erenler tesisi Avrupa'nın en büyük üretim merkezi haline gelmiştir." dedi.

Sejourne, tesiste 2025'te kabin çerçevesi imalatının da başlayacağını ve otomatik robotlar yardımıyla üretimi gerçekleştireceklerini, bunun da piyasadaki diğer firmalarla daha rekabetçi konuma gelmelerini sağlayacağını vurguladı.

Tesiste 5 binden fazla üretim kapasitesinin, yeni açılacak üretim hattıyla daha artacağını dile getiren Sejourne, "Sürdürülebilirlik açısından ve çevrecilik konusunda da bu yeni tesisimizde atılımlarımız olacak. Bu çevreciliğe verdiğimiz önemi daha geliştirecektir. Elektrikli araçların yüzde 60-70 olan kullanımını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.