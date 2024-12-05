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        TürkTraktör yılın 10 ayında Türkiye'deki 5 traktörden 3'ünü üretti

        Türk Traktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, bu yılın 10 ayında Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 61'ini, ihracatının ise yüzde 77'sini karşıladıklarını belirterek, "Bu süreçte 37 bin 781 traktörü banttan indirirken, yurt içi pazara 26 bin 929 traktör satışı yaptık, ihracatta ise 11 bin 500 adede ulaştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:25
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        TürkTraktör yılın 10 ayında Türkiye'deki 5 traktörden 3'ünü üretti
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        Türk Traktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, bu yılın 10 ayında Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 61'ini, ihracatının ise yüzde 77'sini karşıladıklarını belirterek, "Bu süreçte 37 bin 781 traktörü banttan indirirken, yurt içi pazara 26 bin 929 traktör satışı yaptık, ihracatta ise 11 bin 500 adede ulaştık." dedi.

        TürkTraktör'ün 70. yılı kapsamında Sejourne ve şirketin üst yönetimi, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Toplantıda konuşan Sejourne, fabrikadaki çalışmalar ve sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

        Sejourne, Türk Traktör'ün 70'inci, Erenler'deki fabrikanın ise 10'ununcu yılını kutladıklarını aktararak, "Bu 10 yıl zarfında Erenler tesisi Avrupa'nın en büyük üretim merkezi haline gelmiştir." dedi.

        Fabrikada 50 ila 150 beygir arasında geniş ürün yelpazesinde traktör üretimi yapıldığını anlatan Sejourne, tesiste yeni bir üretim hattının da açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Sejourne, tesiste 2025'te kabin çerçevesi imalatının da başlayacağını ve otomatik robotlar yardımıyla üretimi gerçekleştireceklerini, bunun da piyasadaki diğer firmalarla daha rekabetçi konuma gelmelerini sağlayacağını vurguladı.

        Tesiste 5 binden fazla üretim kapasitesinin, yeni açılacak üretim hattıyla daha artacağını dile getiren Sejourne, "Sürdürülebilirlik açısından ve çevrecilik konusunda da bu yeni tesisimizde atılımlarımız olacak. Bu çevreciliğe verdiğimiz önemi daha geliştirecektir. Elektrikli araçların yüzde 60-70 olan kullanımını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Sejourne, solar panel teknolojisiyle fabrikanın yüzde 52'lik elektrik enerjisini karşıladıklarını, 2026 yılında Ankara ve Sakarya'daki fabrikada elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü solar panellerden karşılayacaklarını bildirdi.

        - "Kalite seviyemizi her gün yukarıya doğru çıkarıyoruz"

        Fabrikalarda dünya klasında üretim teknolojilerinin kullanıldığına dikkati çeken Sejourne, şöyle devam etti:

        "Bu anlamda ürün prosesinde ve kalitesinde dünyada bir numara olma konusunda ilerliyoruz. Sakarya'daki fabrika, dünya klasında üretim teknolojisinde 'gümüş fabrika' olan bir fabrika. Sahip olduğumuz teknolojiyle buradaki tesisimizde üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Kendinden yürür otomatik robotlarla hatların parça beslemelerini sağlıyoruz. İş güvenliği ve proses kalitesi anlamında bizi pozitif olarak farklı noktalara getiriyor. Sürdürülebilir kalite için yapay zeka teknolojileri uygulamalarını da proses ve ürünlerimizde kullanıyoruz. Böylece kalite seviyemizi her gün yukarıya doğru çıkarıyoruz."

        Sejourne, kabin montaj üretimine ek olarak 8 bin metrekare alanda kurulu açılışı yapılan kabin iskelet üretim tesisini 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacağını, kabin iskeletinin bu bünyede üretileceğini kaydetti.

        Türkiye traktör pazarındaki liderliği 18 yıldır sürdürdüklerini belirten Sejourne, New Holland markasının pazarda ilk sırada, Premium markası Case IH'nin ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

        Sejourne, toplamda yüzde 46'lık pazar paylarının olduğu bilgisini paylaşarak, "Bu yılın 10 ayında Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 61'ini, ihracatının ise yüzde 77'sini tek başımıza karşıladık. Bu süreçte 37 bin 781 traktörü banttan indirirken, yurt içi pazara 26 bin 929 traktör satışı yaptık, ihracatta ise 11 bin 500 adede ulaştık." diye konuştu.

        Matthieu Sejourne, daralma yaşandığını belirttiği pazarda bu üretimi gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, şirketin 70. yıl dönümünde bu sonuçları elde etmekten gurur duyduğunu kaydetti.

        Ekim ayında ekipman üreticisi bir firmayla hisse alım sözleşmesi imzaladıklarını bilgisini veren Sejourne, bunun da TürkTraktör için farklı bir atılım olacağını sözlerine ekledi.

        Sejourne, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ardından firma yetkilileri ve basın mensupları, fabrikayı gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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