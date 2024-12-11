"Çevre Tırı" gençlerde farkındalık oluşturmak için yollarda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Sakarya Üniversitesinde başladı.

"Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla harekete geçen "Çevre Tırı"nın ilk durağı da Sakarya Üniversitesi oldu.

Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, Depozito Yönetim Sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarına vurgu yapan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, Sakarya Üniversitesinin ardından ilk etapta 9 ilde 13 üniversitede öğrencilerle buluşacak. - "Gençler çok önemli"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, AA muhabirine, bakanlığın çevrenin korunması ve çevresel farkındalık konusuna önem verdiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un genç, çocuk ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasını önemsediğini belirten Pirinççi, "Bu noktada gençler çok önemli. Gençlere özellikle bakanlığımızın yeni dönemde hayata geçireceği Depozito Yönetim Sistemi ve beraberinde Şamandıra Sistemini tanıtmak, denizlerin korunmasını daha da vurgulamak, çevresel farkındalık kazandırmak için 'Çevre Tırı' faaliyetine başladık." diye konuştu

Pirinççi, etkinlikler ve gençler arasında yarışmalar yaparak çevre bilincini ve farkındalığını artırmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Bu çerçevede şu an Sakarya Üniversitesindeyiz. Burada 3 gün kalacak tırımız, akabinde diğer üniversitelerimizde en az bir gün olacak şekilde üniversite öğrencileriyle buluşup bir şekilde bu çevresel farkındalığı, Depozito Yönetim Sistemini, denizlerimizin neden korunması gerektiğini aktaracak." dedi.