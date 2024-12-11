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        "Çevre Tırı" gençlerde farkındalık oluşturmak için yollarda

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Sakarya Üniversitesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:45
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        "Çevre Tırı" gençlerde farkındalık oluşturmak için yollarda
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Sakarya Üniversitesinde başladı.

        "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla harekete geçen "Çevre Tırı"nın ilk durağı da Sakarya Üniversitesi oldu.

        Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, Depozito Yönetim Sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarına vurgu yapan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, Sakarya Üniversitesinin ardından ilk etapta 9 ilde 13 üniversitede öğrencilerle buluşacak.

        - "Gençler çok önemli"

        Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, AA muhabirine, bakanlığın çevrenin korunması ve çevresel farkındalık konusuna önem verdiğini söyledi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un genç, çocuk ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasını önemsediğini belirten Pirinççi, "Bu noktada gençler çok önemli. Gençlere özellikle bakanlığımızın yeni dönemde hayata geçireceği Depozito Yönetim Sistemi ve beraberinde Şamandıra Sistemini tanıtmak, denizlerin korunmasını daha da vurgulamak, çevresel farkındalık kazandırmak için 'Çevre Tırı' faaliyetine başladık." diye konuştu

        Pirinççi, etkinlikler ve gençler arasında yarışmalar yaparak çevre bilincini ve farkındalığını artırmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Bu çerçevede şu an Sakarya Üniversitesindeyiz. Burada 3 gün kalacak tırımız, akabinde diğer üniversitelerimizde en az bir gün olacak şekilde üniversite öğrencileriyle buluşup bir şekilde bu çevresel farkındalığı, Depozito Yönetim Sistemini, denizlerimizin neden korunması gerektiğini aktaracak." dedi.

        Depozito Yönetim Sisteminin gelecek yıl içinde kademeli devreye alınacağı bilgisini paylaşan Pirinççi, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede Türkiye'de üretilen plastik, cam ve pet şişelerin steril bir şekilde çöplere karışmaksızın ayrıştırılması ve artık bir atık değil de ham madde değeri görmesi anlamına gelecek. Bu da Türkiye'de gerek çevrenin korunması gerek sürdürülebilirlik gerekse de dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımız ham maddelere ihtiyaç duymaksızın Türkiye'de kendi öz kaynak ve bünyesinde karşılanması anlamına gelecek. Gerek çevrenin temizlenmesi gerek döngüsel ekonomiye katkı gerek sıfır atık anlayışına destek çerçevesinde bakanlığımızın bu faaliyeti Türkiye'de sadece ulusal düzeyde olması açısından değil, dünyada da çok ciddi bir örnek teşkil etmesi açısından önemli bir proje olacak."

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