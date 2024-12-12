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        Sakarya'da jandarma ekipleri öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimi verdi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:42
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        Sakarya'da jandarma ekipleri öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimi verdi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek Servetiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

        Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Amirliğince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet türleri, İdari Kısım Amirliğince Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı tanıtım faaliyetleri, KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları ve vücuda etkileri ile Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) konularında eğitim verildi.

        Eğitime, 45 öğretmen ve 275 öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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