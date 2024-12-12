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        GÜNCELLEME - Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:21
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aşağıdereköy mevkisinde S.Y'nin (35) kullandığı 54 T 0108 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefanur B'ye (61) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde, Sefanur B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Gözaltına alınan sürücü S.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücüye, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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