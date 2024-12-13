GÜNCELLEME - Sakarya'da taş kırma makinesinin devrildiği kazada yaralanan kişi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tır ile taşınan taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tır ile taşınan taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dikmen Mahallesi Çiğdem mevkisinde Y.A. idaresindeki 54 KY 832 plakalı tırın ilçe merkezine taşıdığı taş kırma makinesi, araç virajı alırken kayarak kupanın üzerine devrildi. Kazada, tırdaki yolcu Abdullah Bakır (40) bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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