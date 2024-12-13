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        Sakarya'da makaslayan tır kara yolundaki ulaşımı aksattı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde makaslayan tır kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:42
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        Sakarya'da makaslayan tır kara yolundaki ulaşımı aksattı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde makaslayan tır kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Sakarya-Bilecik arasında ulaşımı sağlayan D-650 kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 AB 817 plakalı tır, Alifuatpaşa Mahallesi Aksoy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı. İstinat duvarına çarparak duran tır nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsüne sağlık görevlileri ayakta müdahale etti.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolundaki ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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