Başkan Alemdar, "Yerel Yönetimler Deneyim Paylaşım Toplantısı"na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "AK Parti Yerel Yönetimler Deneyim Paylaşım Toplantısı"na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Konya'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Alemdar, "hizmet ve eser siyaseti"yle yola devam ettiklerini belirtti.

Sakarya'nın her 30 yılda bir depremle karşı karşıya kaldığına değinen Alemdar, "Şehrimizi afetlere karşı hazırlamak, örnek şehirleşme modeli ortaya koymak, dirençli, yeşil ve sosyal şehir oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Şehri yeniden imar ve ihya çalışmalarına yoğunlaşmakla birlikte istişare kültürünü önceleyerek adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.