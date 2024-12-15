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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:08
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen M.D (52) idaresindeki 14 EK 098 plakalı tır, sürücünün sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapanca geçişinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda ulaşım kontrollü olarak verilirken, ekipler İstanbul istikametinde ilerleyen diğer araçları da Adapazarı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

        Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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