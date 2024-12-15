Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda ulaşım kontrollü olarak verilirken, ekipler İstanbul istikametinde ilerleyen diğer araçları da Adapazarı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

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