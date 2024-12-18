Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da sol gözünde görme kaybı olan 74 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı

        Sakarya'da sol gözünde görme kaybı olan 74 yaşındaki hastaya kornea nakli yapılarak yeniden görme yetisi kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da sol gözünde görme kaybı olan 74 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da sol gözünde görme kaybı olan 74 yaşındaki hastaya kornea nakli yapılarak yeniden görme yetisi kazandırıldı.

        Özel klinikte geçen yıl iki gözünden katarakt ameliyatı olan Ayşe Çakır'ın (74) sonraki süreçte sol gözünde kornea yetmezliği oluştu.

        Görme azlığı ve ağrı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) başvuran Çakır, tetkikler sonucunda gözünün kornea nakliyle düzeleceğini öğrendi.

        Çakır'a, 3 gün önce hastanede 15 kişilik ekiple kornea nakli yapıldı.

        Ameliyat, SEAH'ta gerçekleştirilen ilk kornea nakli olarak kayıtlara geçti.

        - "Hastanenin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır"

        SEAH Göz Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, gazetecilere, hastanede ilk kornea naklinin yapıldığını söyledi.

        Hastanın 1 yıl önce geçirdiği katarakt ameliyatının ardından kornea yetmezliği tablosuyla karşılaştığını aktaran Alagöz, "Gözünün ön tarafında yetmezlikten dolayı saat camı gibi olan yerde su toplaması söz konusuydu. Bu cerrahiyi geçirmeseydi hem görmesi olmayacaktı hem de ileri süreçte göz enfeksiyona açık hale gelecekti, hatta gözün delinmesine kadar giden enfeksiyonlara neden olacaktı. Bunun üzerine hastamızı takip edip birtakım tedaviler uyguladık ve kornea nakli yapma kararı aldık." diye konuştu.

        Alagöz, kliniğin 16 yıldır hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu tür cerrahiler bir klinikte uygulanıyorsa bu, klinikte iyi, yetkin bir ekibin olduğunu gösterir. Her geçen gün başarılarını artırarak ve sürekli düzenli çalışmayla devam ediyoruz. Ameliyatları yaparken sadece klinik içi ekip çalışması değil, klinikler arası çalışmalar da önemlidir. Anestezinin kabiliyetli eller tarafından yapılması gerekir çünkü ameliyat sırasında gözün üstünü tamamen alıyorsunuz, açık bir gözde ameliyat gerçekleştiriliyor. Göz içi basıncının ve göz dengelerinin anestezi açısından sağlam şekilde sağlanmış olması gerekiyor. Eğitim Araştırma Hastanesinin dünya standartlarında işler yapması, vatandaşlar ve hekimler olarak bizler için gurur kaynağıdır."

        Ayşe Çakır da daha önce iki gözünden katarakt ameliyatı olduğunu dile getirerek, "Sağ gözüm iyi oldu, sol gözümden randıman alamadık. SEAH'a başvurduğumuz günden itibaren kontrol altına alındım. Ameliyat olduktan sonra çok şükür iyiyim. Gözümün üst kapağında yanma var ama o kadar olur, 3 gün önce ameliyat oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlara rağmen beklenen seviyeye ulaşmad...
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlara rağmen beklenen seviyeye ulaşmad...
        Sakarya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor - Vanspor FK: 6-0
        Çaykur Rizespor - Vanspor FK: 6-0
        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçild...
        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçild...
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da çocuğun öldüğü kazada alkollü sürücü, hız sınırını 2 kattan fazl...
        Sakarya'da çocuğun öldüğü kazada alkollü sürücü, hız sınırını 2 kattan fazl...